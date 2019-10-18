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Япония присоединится к программе NASA по освоению Луны

По мнению японского премьера Синдзо Абэ, его страна "внесет вклад в расширение рубежей человечества"

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение присоединиться к программе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны, которая предусматривает высадку на спутнике Земли к 2024 году.

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Соответствующее решение было принято в пятницу на заседании кабинета министров Японии.

"Мы решили принять участие в программе, будучи союзниками США и имея с ними прочные связи", - приводит японское общественное телевидение слова премьер-министра Синдзо Абэ. По мнению главы японского правительства, его страна "внесет вклад в расширение рубежей человечества".

NASA весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis ("Артемида"). Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System корабля Orion ("Орион") вокруг Луны и его возвращение на Землю, этот этап запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он намечен на 2022 год. На третьем этапе (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Теги
ЯпонияСШААбэ, Синдзо
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