РКЦ "Прогресс" завершает изготовление третьей за год ракеты "Союз-2.1в" для Минобороны

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" в 2019 году изготовил две и завершает сборку третьей ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1в" в интересах Минобороны. Об этом в пятницу сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов в рамках Единого дня приемки военной продукции.

"В рамках государственного оборонного заказа 2019 года запланировано изготовление трех носителей "Союз-2.1в". Два изделия приняты военным представительством, из них одна PH находится на ответственном хранении на АО "РКЦ "Прогресс" и одна PH поставлена на космодром Плесецк. Третья PH находится на завершающей стадии изготовления", - сказал он.

По словам Баранова, в 2019 году ракетами-носителями семейства "Союз" было успешно запущено и выведено на штатную орбиту три космических аппарата в интересах Министерства обороны.

"Союз-2.1в" предназначен для запуска космических аппаратов и выведения полезной нагрузки массой до 3 т на низкую околоземную орбиту, а с использованием разгонного блока "Волга" до 1,4 т - на солнечно-синхронную орбиту.