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Трамп поздравил первую пару женщин-астронавтов в открытом космосе

Кристина Кук и Джессика Меир "великолепно делают свое дело", отметил глава Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу поздравил по прямой связи астронавтов NASA Кристину Кук и Джессику Меир, первыми в истории космических полетов осуществивших в пятницу парный выход женщин в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

"Станция, это президент Дональд Трамп, как слышите меня?", - начал Трамп, обращавшийся к астронавтам из Белого дома. "Слышим вас", - ответила Джессика Меир, впервые работающая в космосе со своей напарницей Кристиной Кук, для которой нынешний выход - уже третий за последние две недели.

"Я знаю, что вы проводите сейчас срочные работы, но посчитал необходимым связаться с вами, - продолжал Трамп. - Вы великолепно делаете свое дело. Здесь рядом находятся вице-президент Майкл Пенс, директор NASA Джим Брайденстайн и моя дочь Иванка и мы рады напрямую общаться с великолепными американскими астронавтами, которые творят историю, осуществляя операции за бортом Международной космической станции". "Это первый случай в истории, когда две женщины работают в открытом космосе", - подчеркнул он.

Кристина Кук и Джессика Меир на протяжении уже более пяти часов ведут работы по замене блока системы энергопитания, который вышел из строя в минувшие выходные дни. Этот блок, установленный в декабре 2000 года, регулирует подачу электроэнергии в период, когда станция находится в тени Земли. Его вернут на Землю со следующим грузовым кораблем Dragon для изучения.

МКС обеспечивают электроэнергией четыре секции батарей и неисправность блока не сказалась на безопасности экипажа или на ходе научных экспериментов на борту. В то же время из-за дефектного блока станция не получает дополнительного энергопитания с новых литий-ионных батарей, установленных во время двух предыдущих выходов в космос 6 и 11 октября.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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Две женщины-астронавты NASA начали первый в истории парный выход в открытый космос
Кристина Кук и Джессика Меир должны заменить один из блоков системы энергопитания МКС
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