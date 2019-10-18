Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Робот "Федор" выполнил на МКС секретные операции, о которых знает только Рогозин

В процессе пришлось менять ряд параметров
Робот "Федор" Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС
Описание
Робот "Федор"
© Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Антропоморфный робот "Федор" во время пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, о проведении которых знает только генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", запись выложена на сайте.

На эту тему
Робот «Федор» наконец-то высадился на МКС. В отличие от первой попытки, на этот раз стыковка прошла в штатном режиме

"Я выполнил операции по имитации шлюзования, стыковке и расстыковке штекерных разъемов. Теперь мы знаем, как все это работает, и можем готовиться к экспериментам в открытом космосе. Были и другие секретные вещи, но об этом знает только генеральный", - сказал робот.

По его словам, он и Рогозин "хорошо понимают друг друга". Робот также отметил, что в процессе "пришлось менять ряд параметров".

Робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летал на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

Теги
Рогозин, Дмитрий Олегович
Реклама на ТАСС
Первая в истории пара женщин-астронавтов завершила работы в открытом космосе
Продолжительность работы Кристины Кук и Джессики Меир в открытом космосе составила 7 часов 13 минут
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС