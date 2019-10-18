Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первая в истории пара женщин-астронавтов завершила работы в открытом космосе

Продолжительность работы Кристины Кук и Джессики Меир в открытом космосе составила 7 часов 13 минут

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир завершили в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания. Трансляция первого в истории пилотируемых полетов парного выхода женщин-астронавтов в открытый космос шла на сайте NASA.

Люк шлюза Quest был закрыт в 14:51 по времени восточного побережья США (21:51 мск). Продолжительность работы в открытом космосе составила 7 часов 13 минут, почти на полтора часа больше, чем первоначально планировалось. Астронавты заменили вышедший из строя в минувшие выходные блок системы энергопитания. Этот блок, установленный в декабре 2000 года, регулировал подачу электроэнергии в период, когда станция находится в тени Земли. Его вернут на Землю со следующим грузовым кораблем Dragon для изучения.

Кроме того, Кук и Меир подготовили условия для следующей серии из трех выходов космос для установки новых литий-ионных батарей. Сроки проведения этих работ NASA установит позднее. Запланированный ремонт размещенного на поверхности станции магнитного альфа-спектрометра, где будут установлены новые насосы системы охлаждения этого научного прибора, планируется осуществить во время пяти выходов в космос в ноябре и декабре.

За полтора часа до завершения работ в открытом космосе с Кристиной Кук и Джессикой Меир беседовал по прямой связи президент США Дональд Трамп. Он поздравил их с первым в истории космических полетов парным выходом женщин в открытый космос с борта МКС и назвал их "очень смелыми людьми" и "великолепными американскими астронавтами, которые творят историю, осуществляя операции за бортом Международной космической станции".

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, в июле 1984 года стала советский космонавт Светлана Савицкая. В октябре 1984 года в открытый космос вышла американка Кэтрин Салливэн.

Помимо Кук и Меир, на МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американец Эндрю Морган, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Робот "Федор" выполнил на МКС секретные операции, о которых знает только Рогозин
В процессе пришлось менять ряд параметров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС