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NASA предупредило о приближении к Земле крупного астероида

Его диаметр может составлять от 440 до 990 м
Описание
© NASA, ESA, K. Meech and J. Kleyna (University of Hawaii), and O. Hainaut (European Southern Observatory), архив

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида диаметром от 440 до 990 м.

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Как сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства НАСА (CNEOS), 25 октября небесное тело, получившее название 162082 (1998 HL1), пролетит мимо Земли на расстоянии примерно в 6,2 млн км со скоростью 11,2 км/c.

Как отметили в NASA, астероид 162082 (1998 HL1) был открыт в апреле 1998 года. Астрономы относят его к Аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли.

К настоящему моменту NASA смогло обнаружить 93% крупных астероидов - свыше 1 км в поперечнике, потенциально представляющих угрозу для нашей планеты. Примерно тысяча таких объектов кружит в пределах 195 млн км от Солнца. Ученые также смогли уточнить количество астероидов средних размеров (от 100 м до 1 км), которые находятся на орбитах рядом с Землей: их оказалось 19,5 тыс.

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