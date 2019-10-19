NASA предупредило о приближении к Земле крупного астероида

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида диаметром от 440 до 990 м.

Что известно об астероидах и их опасности для Земли

Небесные тела и малые планеты. Что известно об астероидах и их опасности для Земли

Как сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства НАСА (CNEOS), 25 октября небесное тело, получившее название 162082 (1998 HL1), пролетит мимо Земли на расстоянии примерно в 6,2 млн км со скоростью 11,2 км/c.

Как отметили в NASA, астероид 162082 (1998 HL1) был открыт в апреле 1998 года. Астрономы относят его к Аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли.

К настоящему моменту NASA смогло обнаружить 93% крупных астероидов - свыше 1 км в поперечнике, потенциально представляющих угрозу для нашей планеты. Примерно тысяча таких объектов кружит в пределах 195 млн км от Солнца. Ученые также смогли уточнить количество астероидов средних размеров (от 100 м до 1 км), которые находятся на орбитах рядом с Землей: их оказалось 19,5 тыс.