NASA предупредило о приближении к Земле крупного астероида

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида диаметром от 440 до 990 м.
Как сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства НАСА (CNEOS), 25 октября небесное тело, получившее название 162082 (1998 HL1), пролетит мимо Земли на расстоянии примерно в 6,2 млн км со скоростью 11,2 км/c.
Как отметили в NASA, астероид 162082 (1998 HL1) был открыт в апреле 1998 года. Астрономы относят его к Аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли.
К настоящему моменту NASA смогло обнаружить 93% крупных астероидов - свыше 1 км в поперечнике, потенциально представляющих угрозу для нашей планеты. Примерно тысяча таких объектов кружит в пределах 195 млн км от Солнца. Ученые также смогли уточнить количество астероидов средних размеров (от 100 м до 1 км), которые находятся на орбитах рядом с Землей: их оказалось 19,5 тыс.