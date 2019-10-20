Юбилейный 70-й Международный астронавтический конгресс открывается в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Более 4 тыс. специалистов, экспертов и представителей ракетно-космической отрасли примут участие в открывающемся в понедельник в Вашингтоне юбилейном 70-м Международном астронавтическом конгрессе (International Astronautical Congress 2019, IAC).

"Международный астронавтический конгресс - это единственное место, где все мировые космические деятели собираются вместе. Мероприятие привлекает более 4 тыс. участников каждый год", - следует из информации на сайте конгресса.

После завершения церемонии открытия конгресса планируется выступление вице-президента США Майкла Пенса.

Организаторы мероприятия - Международная астронавтическая федерация (МАФ) и Американский институт аэронавтики и астронавтики (AIAA). В течение ближайшей рабочей недели (21-25 октября) участники конгресса обсудят самые актуальные проблемы и перспективы развития космической отрасли. Примечательно, что конгресс проходит в год 50-летия первой в истории высадки человека на Луну.

В рамках конгресса будет проведено семь панельных сессий, 181 техническая сессия, 19 специальных сессий, более 30 лекций, планируется более 1900 устных выступлений и более 230 интерактивных презентаций. В свою очередь, в ходе технических сессий будет проведено более 2000 устных презентаций, касающихся в том числе науки, исследований, технологий.

"В этом году сессия интерактивных презентаций предлагает новую платформу для привлечения участников конгресса, поскольку все презентации должны будут содержать интерактивный элемент. Интерактивные элементы могут включать в себя аудио и видео, а также изображения и анимацию", - отмечается на сайте мероприятия.

Участие Роскосмоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не будет участвовать в конгрессе, поскольку ему недавно отказали в выдаче американской визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее он сообщал журналистам, что равнодушно отнесся к отказу в выдаче визы, но считает эту ситуацию неправильной с точки зрения международных отношений.

Российскую делегацию на конгрессе возглавит исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Он примет участие в пленарном заседании глав космических агентств, которое пройдет 21 октября, и в других мероприятиях форума.

Также Россию на конгрессе представят гендиректора компаний "Главкосмос" и "Главкосмос пусковые услуги" Дмитрий Лоскутов и Александр Серкин соответственно.

У Роскосмоса запланированы переговоры с Европейским космическим агентством, итальянскими коллегами, представителями Германского аэрокосмического центра (DLR). Кроме того, российская делегация примет участие в заседании Генассамблеи Международной астронавтической федерации.

Пленарные сессии

На первой из семи пленарных сессий выступят главы ведущих космических агентств мира. Среди них администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн, президент Канадского космического агентства Сильвен Лапорт, гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер, глава Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Хироси Ямакава, заместитель директора Китайского национального космического управления У Яньхуа.

Следующая сессия будет посвящена перспективам исследования космического пространства в ближайшие 50 лет. Участники еще одной сессии обсудят развитие космической экономики и промышленности, а также актуальные проблемы космической безопасности. На этом мероприятии выступят глава европейской компании Thales Alenia Space Жан-Лоик Галль и вице-президент, генеральный менеджер корпорации Lockheed Martin Кей Сирс.

На сессии, посвященной созданию и поддержке "глобальной космической рабочей силы для будущего" выступят главы космических агентств стран, которые считаются пока "молодыми" в области космоса. Среди участников мероприятия генеральный директор Космического агентства ОАЭ Мухаммед Насер аль-Ахбаби, и.о. генерального директора Национального агентства изучения и развития космоса (Нигерия) Джонатан Ангулу, управляющий Южно-африканского национального космического агентства Валанатан Мунсами, исполнительный директор Агентства по геоинформатике и развитию космических технологий Таиланда Анонд Снидвонгс, президент Бразильского космического агентства Карлуш Аугусту Тейшейра де Моура.

Еще одна сессия будет посвящена использованию науки для будущего наблюдения Земли из космоса.

Сетевой форум

В рамках конгресса также пройдет Глобальный сетевой форум. Это "глобальная, всеобъемлющая и привлекательная платформа, способствующая взаимодействию и обсуждению с малыми и средними предприятиями, научно-исследовательскими институтами, университетами и более крупными организациями разнообразных мероприятий, разработанных с учетом потребностей заинтересованных сторон", говорится в описании форума на сайте конгресса.

На форуме будут рассмотрены такие темы, как коммерческий полет человека в космос, и в том числе на Луну, наблюдение Земли как опора космической экономики и перспективы промышленной политики, будущая лунная экосистема и ее бизнес-потенциал для не космической промышленности.

В рамках форума запланированы выступления главы NASA Джеймса Брайденстайна, вице-президента программ перспективного развития компании Blue Origin Брента Шервуда, генерального директора компании Virgin Galactic Джорджа Уайтсайдса, заместителя директора компании Thales Alenia Space Донато Аморозо, генерального директора компании Arianespace Стефана Исраэля, президента компании SpaceX Гуинн Шотуэлл.

Также в мероприятии примут участие старший вице-президент подразделения космических и военных разработок корпорации Boeing Джим Чилтон, астронавт космического корабля Boeing Starliner корпорации Boeing Крис Фергюсон, вице-президент перспективных программ развития коммерческих гражданских космических проектов корпорации Lockheed Martin Джо Лэндон, президент и генеральный директор предприятия United Launch Alliance Тори Бруно, вице-президент и генеральный менеджер коммерческих гражданских космических проектов корпорации Lockheed Martin Лиза Каллахан, директор проектов стратегии полета человека в космос и бизнес-развития корпорации Lockheed Martin Роб Чеймберз.

Кроме того, в форуме будет участвовать вернувшийся недавно с Международной космической станции первый представитель ОАЭ в космосе Хазаа аль-Мансури.

Награда для Безоса

Основатель компании Blue Origin Джефф Безос получит награду Международной астронавтической федерации (IAF) за выдающиеся достижения в космической отрасли. Награждение пройдет 22 октября в рамках Международного астронавтического конгресса.

"Для своего первого призера IAF выбрала Blue Origin за значительный и устойчивый вклад в обеспечение постоянного присутствия человека в космосе с помощью системы запуска New Shepard и жидкостного водородного ракетного двигателя BE-3", - говорится на сайте конгресса.

Суборбитальный корабль многоразового использования New Shepard, предназначенный для космического туризма, совершил 11 полетов в космос. "Эти миссии имеют долгосрочные преимущества, предназначенные для того, чтобы начать новую эру коммерческого доступа человека в космос при значительно более низких затратах и повышенной надежности", - отмечают организаторы мероприятия.

Корабль назван в честь первого астронавта Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Алана Шепарда, который 5 мая 1961 года совершил 15-минутный суборбитальный полет на корабле Mercury, поднявшись на высоту 187,4 км.

Blue Origin - одна из частных американских компаний, собирающихся осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы вынашивают Virgin Galactic и SpaceX.