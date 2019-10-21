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В Иране планируют начать переговоры с Россией для отправки космонавта на МКС

Пока главными достижением Тегерана считается запуск в космос аппарата с обезьяной на борту

ТЕГЕРАН, 21 октября /ТАСС/. Иран планирует инициировать переговоры с российской стороной для заключения соглашения об отправке своего космонавта на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в понедельник заявил глава Иранского космического агентства Мортеза Барари.

"Для отправки космонавта-исследователя в космос нужно начать переговоры с Россией", - цитирует Барари агентство Mehr. По его словам, "на МКС множество исследователей из различных стран мира, и Тегеран также рассчитывает в сотрудничестве с другой страной, например с Россией, получить возможность отправить своего космонавта на орбитальную станцию".

Иран в течение многих лет занимается разработкой собственной космической программы. Главным достижением считается запуск в космос аппарата с обезьяной на борту. Ранее в Иране существовала программа по запуску в космос человека, однако в 2017 году правительство приняло решение отказаться от реализации проекта, поскольку он оказался слишком дорогим.

5 октября министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что Тегеран планирует отправить своего космонавта в космос, однако для этого ему потребуется помощь других стран.

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