Кристина Кук прокомментировала свой парный выход в космос с Джессикой Меир

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Первый в истории пилотируемых полетов парный выход женщин-астронавтов с борта Международной космической станции открыл новую страницу в космических исследованиях. Такое мнение высказала в понедельник в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте NASA, астронавт Кристина Кук, на протяжении 7 часов 13 минут проработавшая в минувшую пятницу вместе с Джессикой Меир в открытом космосе.

"Мы провели работы в космосе в точном соответствии с планом и, надеюсь, так же будут проходить и следующие выходы в космос с моими коллегами, - отметила она. - Но теперь открылись совершенно новые перспективы, мы открыли новую главу и преодолели важный рубеж, поскольку продемонстрировали, что женщины способны на это. Надеюсь, что в будущем такие работы станут обычным делом".

По словам Джессики Меир, сроки следующего парного выхода женщин-астронавтов в космос пока не определены. "Мы пока не можем дать ответ на вопрос о том, когда состоится следующий парный выход женщин в открытый космос, - отметила она. - В ходе нынешней экспедиции запланировано еще несколько выходов, в частности для замены батарей на поверхности станции и для ремонта спектрометра, но пока перед нами не была поставлена новая задача".

Кук и Меир в минувшую пятницу заменили вышедший из строя блок системы энергопитания, регулировавший подачу электроэнергии в период, когда станция находится в тени Земли. Кроме того, они подготовили условия для следующей серии из трех выходов космос для установки новых литий-ионных батарей. Сроки проведения этих работ NASA установит позднее. Запланированный ремонт размещенного на поверхности станции спектрометра, где будут установлены новые насосы системы охлаждения этого научного прибора, планируется осуществить во время пяти выходов в космос в ноябре и декабре.

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, в июле 1984 года стала советский космонавт Светлана Савицкая. В октябре 1984 года в открытый космос вышла американка Кэтрин Салливэн.

На МКС сейчас также работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американец Эндрю Морган и представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.