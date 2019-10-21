В США хотят, чтобы в высадке на Луне участвовали и другие страны

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят, чтобы в их программе по освоению Луны Artemis участвовали международные партнеры, в том числе те страны, которые сейчас работают вместе с NASA на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в понедельник директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн, выступая на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

"Мы хотим видеть астронавтов всех стран на поверхности Луны, это наша цель. По мере того, как мы продвигаемся вперед, нам нужно будет как можно больше международной поддержки", - сказал он.

"Нет никакого сомнения в том, что астронавты из других стран будут на поверхности Луны с нашими астронавтами. Таково наше видение. Мы хотим быть плечом к плечу на Луне со всеми нашими международными партнерами, которые были с нами на МКС, и мы, конечно, хотим расширить их число", - добавил Брайденстайн.

Ранее правительство Японии приняло решение присоединиться к программе NASA по освоению Луны, которая предусматривает высадку на спутнике Земли к 2024 году.

NASA весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, этот этап запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он намечен на 2022 год. На третьем этапе (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.