Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В NASA заявили, что стремятся расширить сотрудничество с РФ в космосе

Как заявил директор управления Джеймс Брайденстайн, "космос представляет уникальную возможность объединить страны, которые исторически не сходились"

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. NASA стремится к расширению сотрудничества с Россией в космической сфере, несмотря на политические противоречия, существующие между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил в понедельник директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн.

"Что касается сотрудничества в космосе, то я думаю, что космос представляет уникальную возможность объединить страны, которые исторически не сходились", - сказал он на пресс-конференции в рамках 70-го Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне.

"Я сейчас нахожусь на одной сцене с представителем России [исполнительным директором Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергеем Крикалевым], нет никаких сомнений в том, что мы в курсе того, что на Земле у нас есть разногласия, они достаточно четкие и заметные, все их видят, но, когда речь заходит о сотрудничество по МКС, наши отношения очень прочны, они были сильны, мы хотим их сохранить таковыми, и мы, конечно, хотим расширить их еще больше", - добавил глава NASA.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
NASA не хочет допускать ситуации, когда на МКС не будет американских астронавтов
Джеймс Брайденстайн отметил, что "Россия тоже хочет, чтобы российский космонавт был на МКС"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС