В NASA заявили, что стремятся расширить сотрудничество с РФ в космосе

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. NASA стремится к расширению сотрудничества с Россией в космической сфере, несмотря на политические противоречия, существующие между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил в понедельник директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн.

"Что касается сотрудничества в космосе, то я думаю, что космос представляет уникальную возможность объединить страны, которые исторически не сходились", - сказал он на пресс-конференции в рамках 70-го Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне.

"Я сейчас нахожусь на одной сцене с представителем России [исполнительным директором Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергеем Крикалевым], нет никаких сомнений в том, что мы в курсе того, что на Земле у нас есть разногласия, они достаточно четкие и заметные, все их видят, но, когда речь заходит о сотрудничество по МКС, наши отношения очень прочны, они были сильны, мы хотим их сохранить таковыми, и мы, конечно, хотим расширить их еще больше", - добавил глава NASA.