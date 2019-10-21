Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

NASA не хочет допускать ситуации, когда на МКС не будет американских астронавтов

Джеймс Брайденстайн отметил, что "Россия тоже хочет, чтобы российский космонавт был на МКС"
Глава NASA Джеймс Брайденстайн AP Photo/Gerald Herbert
Описание
Глава NASA Джеймс Брайденстайн
© AP Photo/Gerald Herbert

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. NASA не хочет допускать ситуации, при которой астронавтов США не будет на МКС. Об этом заявил в понедельник директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн на пресс-конференции в рамках 70-го Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне.

"Мы хотим, чтобы на МКС всегда был американский астронавт, и Россия тоже хочет, чтобы российский космонавт был на МКС", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о вероятности того, что на МКС не будут присутствовать американские астронавты из-за отсутствия, с одной стороны, нового контракта с Россией на доставку американских астронавтов на российских кораблях "Союз", а с другой стороны, отсутствия у США своих собственных космических кораблей.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
В NASA заявили, что стремятся расширить сотрудничество с РФ в космосе
Как заявил директор управления Джеймс Брайденстайн, "космос представляет уникальную возможность объединить страны, которые исторически не сходились"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС