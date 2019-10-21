NASA не хочет допускать ситуации, когда на МКС не будет американских астронавтов

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. NASA не хочет допускать ситуации, при которой астронавтов США не будет на МКС. Об этом заявил в понедельник директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн на пресс-конференции в рамках 70-го Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне.

"Мы хотим, чтобы на МКС всегда был американский астронавт, и Россия тоже хочет, чтобы российский космонавт был на МКС", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о вероятности того, что на МКС не будут присутствовать американские астронавты из-за отсутствия, с одной стороны, нового контракта с Россией на доставку американских астронавтов на российских кораблях "Союз", а с другой стороны, отсутствия у США своих собственных космических кораблей.