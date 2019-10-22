На телескопе James Webb провели комплексное испытание узлов

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Специалисты NASA и компании Northrop Grumman завершили в понедельник комплексное испытание научного и энергетического модулей космического телескопа James Webb. В частности, прошла проверку система раскрытия термоизоляции научного модуля, состоящей из пяти слоев.

Как сообщил по завершении испытаний вице-президент Northrop Grumman Скотт Уиллоугби, руководящий программой создания телескопа, "в ходе испытаний было подтверждено, что с телескопом можно будет поддерживать связь, и он будет развернут после вывода на орбиту так, как планировалось в ходе предварительных испытаний". "Достигнув нынешней стадии испытаний, мы получили потрясающую возможность увидеть телескоп в практически полностью развернутом виде", - добавил он.

Орбитальный телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить ориентировочно в 2021 году космическую обсерваторию Hubble. Его предполагается вывести далеко за Луну в точку Лагранжа, находящуюся на расстоянии примерно 1,6 млн км от Земли.

На James Webb будет установлено зеркало диаметром 6,5 м, составленное из 18 секций. Каждая из них имеет форму равностороннего шестиугольника и весит около 40 кг. Для их изготовления был выбран бериллий - материал, устойчивый к сверхнизким температурам. Новый телескоп предназначен для изучения древнейших во Вселенной звезд и галактик, сформировавшихся после Большого взрыва, а также поиска потенциально пригодных для жизни планет.