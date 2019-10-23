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Иран пока не обращался в Роскосмос с предложением об отправке своего астронавта на МКС

Ранее министр информационно-коммуникационных технологий республики Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что Тегеран планирует отправить своего космонавта в космос, однако для этого ему потребуется помощь других стран

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Иран, который хочет отправить своего астронавта на Международную космическую станцию (МКС), пока не обращался в Роскосмос с таким предложением. Об этом сообщил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Я не слышал ничего на эту тему, есть определенная процедура согласования. Если такое обращение будет, в зависимости от того, как пойдет процедура согласования, возможны разные сценарии", - сказал Крикалев журналистам на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

Ранее глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Иран планирует инициировать переговоры с российской стороной для заключения соглашения об отправке своего астронавта на МКС.

Иран в течение многих лет занимается разработкой собственной космической программы. Главными достижениями считается запуск в космос аппарата с обезьяной на борту. Ранее в Иране существовала программа по запуску в космос человека, однако в 2017 году правительство приняло решение отказаться от реализации проекта, поскольку он оказался слишком дорогим.

5 октября министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что Тегеран планирует отправить своего космонавта в космос, однако для этого ему потребуется помощь других стран.

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ИранРоссия
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