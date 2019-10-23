Роскосмос доработает интерфейс корабля "Союз" для полета туристов

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Роскосмос планирует доработать систему управления пилотируемого корабля "Союз", который изготавливают для полета космических туристов в 2021 году. Об этом сообщил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

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"В 2021 году планируется коммерческий корабль, который вне программы, тот же самый "Союз", он делается под коммерческий заказ не за государственные деньги. Доработки касаются интерфейса, чтобы одному человеку было бы удобнее [управлять кораблем]", - сказал Крикалев журналистам на 70-м Международном астронавтическом конгрессе. По его словам, один из членов экипажа "Союза" будет профессиональным космонавтом.

Исполнительный директор Роскосмоса уточнил, что полет туристов на МКС потребует заключения отдельных соглашений со странами - партнерами по станции. "Это наша обычная процедура", - пояснил он.

Крикалев сообщил, что пока имена туристов, которые полетят на МКС, не известны. Он добавил, что финансирование создания "Союза" для полета непрофессиональных участников осуществляется американской компанией Space Adventures, с которой Роскосмос заключил контракт. "Space Adventures взяла на себя риск заказать корабль и ищет партнеров, они проавансировали создание корабля", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали ТАСС, что кандидаты в космические туристы для полета на "Союзе" по заключенному ранее контракту между Роскосмосом и американской компанией Space Adventures еще не определены.

Пилотируемый корабль "Союз" для этих целей будет готов во второй половине 2021 года, поэтому полет состоится не ранее конца 2021 года. Как уточнили в госкорпорации, космические туристы смогут ознакомиться с кораблем во время тренировок в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина перед полетом. Роскосмос ранее сообщил ТАСС о заключении контракта об осуществлении краткосрочных полетов на МКС двух туристов на одном корабле. В госкорпорации уточнили, что предприятия отрасли "уже приступили к созданию пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2".