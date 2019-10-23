Набсовет Роскосмоса утвердил Юрия Росляка членом правления госкорпорации

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Роскосмоса утвердил бывшего первого заместителя мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшего аудитора счетной палаты Юрия Росляка членом правления госкорпорации. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Наблюдательный совет согласовал ряд кадровых назначений - назначение на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству госкорпорации "Роскосмос" и утвердил членом правления Юрия Росляка", - говорится в сообщении.

Также набсовет рассмотрел программу финансового оздоровления РКК "Энергия" на 2019-2025 годы, бизнес-план и план-график реализации проекта по созданию Национального космического центра. Набсовет назначил генерального директора корпорации СПУ-ЦКБ ТМ Станислава Суворова.