NASA не смогло обнаружить на Луне следов посадки индийского спускаемого модуля "Викрам"

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 октября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США не получило подтверждений жесткой посадки на Луне индийского спускаемого модуля "Викрам". Американский лунный зонд не обнаружил на поверхности естественного спутника Земли никаких следов этого события, которое должно было произойти 7 сентября.

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Как сообщил агентству PTI представитель NASA Ноа Петро, "лунный орбитальный зонд 14 октября сделал снимки района Луны, где [по плану должен был] совершить посадку модуль "Викрам", однако специалисты NASA не смогли найти на них каких-либо следов аппарата".

Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа. "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на Луну. Снижение аппарата проходило нормально до тех пор, пока на высоте около 2 км от лунной поверхности по неизвестным причинам не произошел сбой, вызвавший отклонение от маршрута. В результате связь "Викрама" с пунктом управления прекратилась. Сейчас сотрудники Индийской организации космических исследований (ИСРО) пытаются восстановить контакт со своим лунником, полагая, что он мог совершить жесткую посадку на Луну.

В NASA думают так же. По мнению американцев, "Викрам" не удалось обнаружить, поскольку аппарат может находиться в тени, либо за пределами зоны поисков. "В силу своего местоположения (примерно 70 градусов южной широты - прим. ТАСС) на этот участок Луны всегда падает тень", - считает другой сотрудник NASA Джон Келлер.

"Викрам" направляли к поверхности Луны с небольшим шестиколесным луноходом "Прагьян" весом около 27 кг. Предполагалось, что он будет двигаться по ней в течение одного лунного дня с целью изучения состава лунной поверхности, а также для регистрации сейсмической активности.

Стоимость проекта "Чандраян-2", который является полностью индийской станцией, составила около $125 млн. В случае успеха Индия стала бы четвертой страной в мире (после СССР, США и Китая), аппарат которой совершил мягкую посадку на поверхности естественного спутника Земли.