Запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" перенесли на 1 декабря

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" перенесен на 1 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Решением Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов принято решение о переносе запуска ТГК "Прогресс МС-13" с 6 декабря на 1 декабря", - отметили в пресс-службе.

Ранее на сайте NASA сообщили, что трансляция запуска "Прогресса МС-13" пройдет 1 декабря. Отмечается, что запуск намечен на 14:29 мск, а стыковка с МКС - на 3 декабря в 16:41 мск.

"Прогресс МС-13" будет запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Предыдущий "Прогресс" был запущен к МКС 31 июля.