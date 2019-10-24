Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава NASA рассказал о планах по покупке мест на "Союзах"

Речь идет о покупке по меньшей мере одного, а в дальнейшем, возможно, и двух мест на российском корабле

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с большой степенью вероятности начнет переговоры о покупке по меньшей мере одного, а в дальнейшем, возможно, и двух мест на российском корабле "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил в четверг журналистам директор NASA Джеймс Брайденстайн на полях 70-го Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне.

"В настоящий момент мы пока не вели такие переговоры, очень вероятно, что мы начнем переговоры, сделаем запрос в Роскосмос по поводу по крайней мере одного дополнительного места на "Союзе", возможно, потом еще одного", - сказал он.

"Мы хотим, чтобы отношения между NASA и Роскосмосом оставались прочными", - подчеркнул Брайденстайн. "Даже если мы добьемся успеха с коммерческими кораблями [разрабатываемыми американскими компаниями SpaceX и Boeing], мы хотим обеспечить себе постоянное американское присутствие на МКС, Роскосмос тоже хочет, чтобы у них было постоянное присутствие на МКС, это означает, что нам в любом случае нужно будет пользоваться "Союзами", а им нужно будет пользоваться коммерческими кораблями. Это именно тот вид партнерства, которого мы хотим и к которому стремимся", - добавил глава NASA.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Российские спутники отследили прорыв дамбы в Красноярском крае
Мониторинг проводился в период с 17 по 24 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС