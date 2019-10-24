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CNBC: SpaceX планирует 2 ноября провести огневое испытание двигателей Crew Dragon

Испытания пройдут на космодроме на мысе Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Компания SpaceX планирует провести 2 ноября огневое испытание двигателей космического корабля Crew Dragon, предназначенного для пилотируемых полетов. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC.

По их данным, испытания пройдут на полигоне базы ВВС США на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). В качестве наблюдателей приглашены представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американские астронавты. Дата теста может измениться, предупредил телеканал.

Капсула Crew Dragon была уничтожена при неудачных испытаниях его двигателей 20 апреля. Как информировал один из вице-президентов SpaceX Ханс Кенигсман, называть причину происшедшего преждевременно. Нештатная ситуация, согласно предварительным данным, возникла при активации двигателей SuperDraco.

Газета Orlando Sentinel в конце апреля сообщала, что капсула Crew Dragon во время испытаний взорвалась. Издание отмечало, что в SpaceX пытались не допустить распространения информации об этом. Как говорилось в публикации, по словам свидетелей, над космодромом после происшедшего были видны клубы дыма оранжевого цвета. В SpaceX ранее публично заявляли, что при испытаниях имела место "аномальная ситуация", однако прежде никаких подробностей не приводили.

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