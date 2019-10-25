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Стоимость изготовления двигателя РД-191 для ракеты "Ангара" снизят в полтора раза

"Протон-ПМ" к 2023 году планирует стать серийным изготовителем этого двигателя, сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Щенятский

ТАСС, 25 октября. Пермское предприятие "Протон-ПМ" (входит в НПО "Энергомаш") планирует снизить стоимость производства двигателя РД-191 для российских ракет-носителей "Ангара". Об этом сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский.

"Мы должны на 30% сократить цикл производства, в полтора раза снизить стоимость изготовления двигателя [РД-191], обеспечив его конкурентоспособность на многие годы", - сказал Щенятский.

Он отметил, что "Протон-ПМ" к 2023 году планирует стать серийным изготовителем этого двигателя. Инвестиционные проекты компании нацелены на завершение полного цикла подготовки производства двигателя и строительства новых производственных мощностей для обеспечения заданных целевых показателей двигателя.

Инвестиции

Инвестиции в создание производства двигателей РД-191 для российских ракет-носителей "Ангара" составляют 13 млрд рублей, сообщил Щенятский. "Общий объем инвестиций в создание современного производства составляет 13 млрд рублей, сегодня освоено более 7 млрд рублей", - сказал он.

Сейчас идет строительство основного производственного корпуса, завершены модернизация энергетической инфраструктуры, модернизируется фильтровальная станция, очистные сооружения, созданы и работают новые испытательные стенды.
Вводится в эксплуатацию новый комплекс заготовительного производства. По словам Щенятского, это позволит наладить более эффективное производство и сократить затраты на логистику, а также общие расходы компании в два раза.

Как отметил генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, создание нового комплекса, а также планируемое увеличение количества пусков с 2023 года позволит соблюсти необходимые ценовые параметры при разработке двигателя РД-191, тем самым обеспечив его конкурентоспособность.

Пермское предприятие "Протон-ПМ" специализируется на производстве жидкостных ракетных двигателей, изготавливает узлы и детали авиадвигателей, турбонасосных агрегатов, системы газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций.

РД-191 представляет собой однокамерный двигатель с вертикально расположенным турбонасосным агрегатом. Его разработка началась в конце 1998 года. Этот двигатель с дожиганием окислительного газа предназначен для семейства отечественных ракет-носителей "Ангара". Конструкция изделия основана на конструкции двигателей РД-170/171.

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