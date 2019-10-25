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Рогозин заявил, что бюджет Роскосмоса на 2020 год не будет секвестирован

Увеличение бюджета планируется в основном в 2021 и 2022 годах, сообщил гендиректор госкорпорации

ПЕРМЬ, 25 октября. /ТАСС/. Бюджет госкорпорации "Роскосмос" на следующий год не будет секвестирован. Об этом сообщил журналистам в пятницу ее гендиректор Дмитрий Рогозин во время рабочего визита в Пермь.

"Нет, он [бюджет] секвестирован больше не будет, потому что и так мы получаем сегодня бюджетных средств, если сравнить с нашими конкурентами или оппонентами, или партнерами, как хотите их называть, в 10-12 раз меньше, поэтому надо поднять максимально эффективность каждого рубля, вложенного в дело", - сказал Рогозин.

По его словам, увеличение бюджета планируется в основном в 2021 и 2022 годах. "Следующий год примерно в тех же самых бюджетных параметрах, но сама эффективность работы корпорации повысилась, поэтому мы каких-то денег не сдаем в бюджет, как раньше, как неосвоенные средства. В этом году мы минимизируем такого рода количество средств и максимально их применим", - добавил Рогозин.

Глава госкорпорации также обратил внимание на то, что Роскосмос переходит на пяти- и семилетние "длинные контракты". "То есть, в этом году заключаются большие длинные контракты, которые по объему финансирования будут увеличиваться каждый следующий бюджетные периоды", - уточнил он.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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