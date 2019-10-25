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В Перми открыли одну из площадок для производства двигателя РД-191

Это позволит наладить более эффективное производство и сократить затраты на логистику, а также общие расходы компании в два раза

ПЕРМЬ, 25 октября. /ТАСС/. Предприятие "Протон-ПМ" ввело в эксплуатацию заготовительный корпус на загородной площадке в пермском поселке Новые Ляды, где разместится производство двигателей РД-191 для ракет-носителей "Ангара".

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"Здесь будет производится около 50 двигателей в год, а это колоссальный объем. Если даже сравнить с американцами, с европейскими нашими коллегами, то этот центр первый по уровню ракетодвигателестроения, по объему производства и по сложности решения задач с самыми современными технологиями. Мы рассчитываем, что данное предприятие после того, как оно будет расширено к 2023 году до массового серийного производства, все равно сохранит огромные ресурсы и резерв", - сказал журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Строительство заготовительного корпуса началось в 2014 году, на эти цели из федерального бюджета и бюджета предприятия выделили более 2 млрд рублей. Здесь расположился участок раскроя и покраски с высокопроизводительным оборудованием: установкой лазерной и гидроабразивной резки, универсальным автоматизированным комплексом термической обработки заготовок из нержавеющей стали, жаропрочных и цветных сплавов. В центральной заводской лаборатории проводят механические испытания, исследуются структуры материалов.

"Мы определяем механические свойства металлов, которые потом поступают после нашей лаборатории в производство. Все эти результаты заложены в ГОСТах по металлам, определенному металлу, определенная твердость, мы уже смотрим, годный металл или нет", - рассказала журналистам инженер-исследователь лаборатории Татьяна Вылегжанина.

По словам исполнительного директора "Протон-ПМ" Дмитрия Щенятского, новый корпус позволит наладить более эффективное производство и сократить затраты на логистику, а также общие расходы компании в два раза. Полностью же производственный комплекс серийного изготовления двигателя РД-191 откроют к 2023 году, инвестиции в него составляют 13 млрд рублей. Уже завершены модернизация энергетической инфраструктуры, модернизируется фильтровальная станция, очистные сооружения, созданы и работают новые испытательные стенды.

"Для нас очень важно, что корпорация Роскосмос доверяет Пермскому краю производство сложнейшей и мощной продукции. Это абсолютно новый технологический уровень", - сказал на открытии площадки глава региона Максим Решетников.

О предприятии

Пермское предприятие "Протон-ПМ" специализируется на производстве жидкостных ракетных двигателей, изготавливает узлы и детали авиадвигателей, турбонасосных агрегатов, системы газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПермский край
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