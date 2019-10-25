В NASA заявили о соблюдении законодательства, запрещающего сотрудничество с КНР в космосе

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. США не могут сотрудничать с Китаем в вопросах, касающихся космических полетов, но ожидают, что другие страны примут участие в программе исследований Луны. Об этом заявил в пятницу директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн на 70-м Международном конгрессе астронавтов в Вашингтоне. Трансляция его выступления шла на сайте NASA.

"Существует закон, по которому США запрещено сотрудничать с Китаем, - ответил он на вопрос том, может ли Китай оказаться среди международных партнеров США при осуществлении программы исследований Луны. - Для этого много причин. NASA соблюдает действующее законодательство. Такова реальность, с которой необходимо считаться".

В то же время он подчеркнул, что по итогам его встреч на полях конгресса представители 26 стран выразили заинтересованность в участии в программе лунных исследований Artemis. "Представители 26 стран заявили о том, что хотят вместе с нами заниматься исследованиями Луны, - продолжал он. - Конечно, у нас не будут астронавты из 26 стран, но со временем у нас появятся постоянные партнеры, которых мы бы хотели видеть вместе с нами на Луне. Быть может, это не произойдет в ходе первого или во время второго полетов к Луне, но мы хотим, чтобы американские астронавты вместе с международными партнерами достигли поверхности Луны".

"Для того, чтобы сотрудничать с нами, необходимо соблюдать определенные условия, - продолжал он. - Считаю, что такой подход вполне оправдан для того, чтобы возглавить международные усилия в этой области".

Затронув вопрос о подготовке астронавтов NASA для будущих космических полетов, он сообщил, что "в последнем пополнении группы астронавтов, который как раз сейчас проходит подготовку, половину составляют женщины". "Могу сказать, что когда в 2024 году состоится полет к Луне, то в экипаже будет один из нынешнего состава отряда астронавтов", - добавил он, не исключив при этом, что женщина-астронавт, которая отправится на Луну, "уже сейчас проходит тренировки". "Возможно, что экипаж будет состоять из двух женщин", - отметил Брайденстайн.