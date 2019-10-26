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Облик российского робота для решения задач в открытом космосе сформируют в марте-апреле

В НПО "Андроидная техника" сообщили, что сроки сдвинули, чтобы "более актуально проработать облик и функционал после получения дополнительных данных по эксперименту"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Облик робота "Теледроид" для работы в открытом космосе будет сформирован позже, чем планировалось, чтобы расширить его функционал. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Где-то ближе к марту-апрелю будет окончательный облик сформирован. Немного сдвинули срок, чтобы могли более актуально проработать облик и функционал после получения дополнительных данных по эксперименту", - сказал Дудоров.

По словам исполнительного директора компании-разработчика "Федора", на днях состоялось общение с космонавтом Алексеем Овчининым, который помогал в работе с роботом на орбите. Сейчас компания ожидает рекомендации со стороны космонавта Александра Скворцова, который управлял андроидом на МКС. После его возвращения, уточнил Дудоров, "понадобится вживую пообщаться, чтобы какие-то уточнения взять".

Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" сообщал ТАСС, что облик "Теледроида" планируется сформировать к декабрю 2019 года. При этом сборка его опытных образцов должна начаться в 2020 году.

Для выполнения миссии "Теледроида" на орбиту должны быть выведены и пристыкованы к МКС научно-энергетический модуль и универсальный узловой модуль. Также для этой программы нужен европейский манипулятор ERA. Предполагается, что робота поместят на манипуляторе, с помощью которого его будут перемещать к месту работы.

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