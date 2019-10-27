Россия и Япония могут создать совместного космического робота

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Разработчик "Федора" может создать нового космического робота совместно с коллегами из Японии. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Команда из Японии планирует прибыть к нам, чтобы обсудить перспективы возможного взаимодействия. Они анонсируют некоего совместного робота, как будет по факту, пока сложно сказать", - отметил Дудоров.

Будет это робот для работы на МКС или в открытом космосе, стороны еще не обсуждали. По словам исполнительного директора компании, представители из Японии прилетят в декабре.

Также было прямое обращение о сотрудничестве в области робототехники со стороны Южной Кореи, добавил Дудоров. Однако о встрече речи пока не было.

НПО "Андроидная техника" вместе с Фондом перспективных исследований создала робота "Федора", который ранее "слетал" на МКС. Он отправился на орбиту 22 августа и вернулся на Землю в ночь на 7 сентября. Во время полета до Международной космической станции робот передавал телеметрическую информацию. На МКС он в копирующем режиме работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

Сейчас компания создает робота для выхода в открытый космос. Проект получил название "Теледроид", его облик будет сформирован к марту-апрелю 2020 года. До этого разработчик планирует пообщаться по итогам полета андроида "Федора" с космонавтом Александром Скворцовым. Сборка опытных образцов "Теледроида" должна начаться в 2020 году.