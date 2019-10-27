Российский робот для открытого космоса будет обладать лучшей моторикой, чем человек

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Робот "Теледроид" для работы в открытом космосе будет обладать лучшей моторикой, чем человек. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"У робота функционал захватов будет выше, чем у человека. Космонавты работают в перчатках, поэтому ограничены в движениях, а робот не ограничен", - сказал Дудоров.

Исполнительный директор компании-разработчика добавил, что по мелкой моторике есть проработка, но "требуется расставить определенные акценты". Для этого сейчас формируется стендовое оборудование, где все системы будут испытываться по функционалу.

Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" сообщил ТАСС, что облик "Теледроида" будет сформирован к марту-апрелю 2020 года. До этого разработчик планирует пообщаться по итогам полета андроида "Федора" с космонавтом Александром Скворцовым. Сборка опытных образцов "Теледроида" должна начаться в 2020 году.