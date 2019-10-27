Космоплан США обновил свой рекорд пребывания на околоземной орбите

ТАСС, 27 октября. Секретная миссия экспериментального беспилотного космоплана ВВС США X-37B завершилась спустя более чем два года пребывания на околоземной орбите в воскресенье приземлением на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида), принадлежащий Центру управления полетами имени Кеннеди. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ВВС США.

Американский космоплан, для которого данная миссия стала пятой с 2010 года, вернулся на Землю спустя 780 дней, чем обновил свой предыдущий рекорд пребывания на околоземной орбите, который насчитывал 718 дней. Как ожидается, в шестой раз беспилотный аппарат отправится в космос в 2020 году.

Как заявила представитель ВВС США Барбара Барретт, "X-37B продолжает демонстрировать важность таких многоразовых космических аппаратов".

Корпорация Boeing приступила к созданию X-37B в 1999 году под эгидой космического ведомства - NASA - и построила, как пишет Space.com, по меньшей мере два таких аппарата. В 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС.

Аппарат имеет взлетную массу почти 5 т, достигает 8,9 м в длину, 2,9 м в высоту. Размах его небольших треугольных крыльев составляет 4,5 м. Оборудован панелями солнечных батарей, которые при развертывании на орбите служат источником электроэнергии. Весь полет и приземление проходят в автоматическом режиме.

Согласно информации, распространенной ранее Пентагоном, космоплан предназначен для функционирования на высотах от 200 до 750 км, способен быстро менять орбиты и маневрировать. Эксперты считают, что он может выполнять разведзадачи, доставлять небольшие грузы в космос, удобен для испытаний новых приборов, которые можно применять, к примеру, на спутниках-шпионах. Ряд специалистов видит в X-37B прототип будущего космического перехватчика, позволяющего инспектировать и при необходимости выводить из строя вражеские спутники и даже наносить ракетно-бомбовые удары с орбиты. Пентагон это отрицает, указывая, что X-37B - всего лишь "платформа для проверки новых технологий".