Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Система питания космонавтов во время полетов на Луну меняться не будет

Космонавты будут продолжать питаться сублимированными продуктами

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Космонавты во время перспективных полетов на Луну и Марс будут питаться, как и сейчас, сублимированными продуктами. Об этом сообщил старший научный сотрудник 1-й лаборатории 41-го отдела Центра подготовки космонавтов Андрей Баландин.

Спецпроект на тему
История первого искусственного объекта на Луне Рассказываем про успех "Луны-2" и последующие полеты к земному спутнику

"В перспективных полетах на Луну и Марс в вопросах питания пока планируется оставить все на достигнутом уровне. Быть может, в будущем и будут выращивать, перерабатывать что-то на кораблях и станциях, но сейчас сублиматы - оптимальный вариант", - приводятся слова Баландина в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, сейчас основу рациона питания составляют сублиматы, поскольку эта технология "позволяет сохранить в них питательные вещества, микроэлементы, витамины, естественный запах, вкус и даже первоначальную форму". При этом такая еда может храниться в течение нескольких лет без ущерба для качества. В то же время ряд блюд поставляют на МКС в консервных банках, в том числе азу, запеканку, говядину с овощным гарниром, омлет с куриной печенью и другие.

Каждый космонавт к основному рациону получает дополнительный набор питания, который он может выбрать по результатам дегустации на свой вкус, пояснили в госкорпорации.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Космоплан доставил на орбиту новые компактные спутники и выполнил самый продолжительный на сегодняшний день полет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС