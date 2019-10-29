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Умер экс-гендиректор ЦНИИмаш Николай Анфимов

Ему было 84 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Генеральный директор ЦНИИмаш в 2000-2008 годах, действительный член РАН Николай Анфимов умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Роскосмоса.

"Сегодня после продолжительной тяжелой болезни скончался крупный ученый в области аэромеханики и тепловых процессов, организатор работ по космическим технологиям, действительный член Российской академии наук, Международной академии астронавтики, Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, лауреат Государственных премий СССР и РФ, генеральный директор ЦНИИмаш (2000-2008 годы) Николай Аполлонович Анфимов. Руководство и коллектив ЦНИИмаш выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Аполлоновича. Коллеги и друзья навсегда сохранят память о нем и его делах", - говорится в сообщении.

Результаты работ Анфимова были использованы при создании теплозащиты спускаемых аппаратов космических кораблей "Восток" и "Союз". Его исследования по радиационной газовой динамике внесли большой вклад в разработку тепловой защиты аппаратов для исследований Луны и Венеры. "Под его руководством были развернуты работы по изучению тепловых режимов и собственной внешней атмосферы космических аппаратов и влияния факторов космического пространства на оптические характеристики терморегулирующих покрытий, подготовлено шеститомное руководство для конструкторов", - отмечается в сообщении.

За работы по обеспечению длительной эксплуатации и поддержания технического состояния конструкций долговременных орбитальных космических станций "Салют", "Мир" и их модулей Анфимову в 1998 году была присуждена премия правительства РФ в области науки и техники.

Ученый, возглавляя ЦНИИмаш, руководил работами по подготовке проектов Федеральных космических программ, организовывал комплексное решение задач с участием большой кооперации организаций РАН, промышленности и учебных заведений. Он стоял во главе консультативно-экспертного совета Роскосмоса в составе совместной российско-американской независимой комиссии (комиссия Анфимова-Стаффорда), возглавлял с российской стороны совместные работы Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА). За большой вклад в международное сотрудничество в космосе Анфимов в 2003 году был удостоен высшей награды Франции - Ордена Почетного легиона.

Вместе с другими специалистами он разработал методику увода с орбиты космических объектов большой массы, принимал участие в проведении сложных ответственных работ по управляемому спуску и затоплению орбитальной станции "Мир" в марте 2001 года. За большой вклад в развитие отечественной ракетно-космической техники Анфимов награжден орденами Трудового Красного Знамени и "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалями, Золотой медалью имени академика В. Ф. Уткина.

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Россия
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