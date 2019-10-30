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Малый спутник "Мир" решили вывести из состава орбитальной группировки

Аппарат выполнил более 20 экспериментов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Малый спутник "Мир", разработанный компанией "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева", завершил работу на орбите, говорится в видео, размещенном в среду на официальной канале предприятия в видеохостинге YouTube.

"В шесть раз дольше расчетного срока отработал на орбите малый космический аппарата "Мир". Он был запущен в 2012 году и лишь недавно было принято решение вывести его из состава орбитальной группировки", - говорится в видео.

Как уточнили на предприятии, всего аппарат выполнил более 20 экспериментов, в том числе на борту "были испытаны образцы новых приборов, которые можно применять на различных космических аппаратах". В частности, на спутнике были установлены высокочувствительные датчики системы ориентации, контурные тепловые трубы, компактный навигационный приемник, а также оборудование для дистанционного зондирования Земли.

"Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (АО "ИСС") - ведущее предприятие России по разработке и изготовлению различных спутников связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии, научно-прикладного значения.

В настоящее время АО "ИСС" изготавливает космические аппараты для навигационной системы ГЛОНАСС, системы персональной спутниковой связи "Гонец", многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч", геодезической спутниковой системы ГЕО-ИК-2, строит телекоммуникационные спутники на базе платформ "Экспресс-1000" (среднего класса) и "Экспресс-2000" (тяжелого класса).

Теги
Россия
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