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Источник: у Роскосмоса есть планы на места в "Союзах", на которые претендует NASA

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что американскому космическому агентству может потребоваться одно-два места на российских кораблях "Союз" для запуска аcтронавтов на МКС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Роскосмос запланировал использование мест на пилотируемых кораблях "Союз", которые могут потребоваться NASA. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн, выступая на конференции по астронавтике в Вашингтоне, заявил, что американскому космическому агентству, скорее всего, потребуется одно-два места на российских кораблях "Союз" для запуска аcтронавтов на МКС.

"У российской стороны есть собственные планы, их нужно будет коррелировать, изыскивать резервы", - отметил источник.

По словам собеседника агентства, изготовление новых пилотируемых кораблей - это длительный процесс, который занимает более двух лет. "Это тоже необходимо учитывать при переговорах с американской стороной", - пояснил источник.

О пилотируемых полетах США

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". В настоящее время несколько американских компаний разрабатывают для НАСА новые космические корабли для пилотируемых полетов.

Корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon - создан компанией Space X предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками. Начало пилотируемых полетов американских космических кораблей неоднократно откладывалось на более поздний срок.

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