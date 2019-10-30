Межведомственная комиссия рассмотрела вопрос об изменении состава экипажа "Союза МС-16"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия обсудила по предложению партнеров по МКС изменение состава экипажа МКС-63/64, который должен отправиться на орбиту на пилотируемом корабле "Союз МС-16" весной 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Роскосмоса.

"На заседании рассмотрено предложение партнеров по Международной космической станции об изменении состава экипажей МКС-63/64", - говорится в сообщении.

Ранее американский портал SpaceFlight Now со ссылкой на администратора NASA Джима Брайденстайна сообщил, что вместо японского астронавта весной 2020 года на МКС отправится астронавт NASA. Он подчеркнул, что "это американское кресло".

В пресс-службе Роскосмоса отказались назвать ТАСС фамилию астронавта, который полетит в апреле 2020 года на МКС вместе с российскими космонавтами.

Также Межведомственная комиссия утвердила в среду основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций в 2020-2021 годах. Согласно информации, опубликованной на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, от России на орбиту в составе экспедиции 63/64 отправятся Николай Тихонов и Андрей Бабкин.