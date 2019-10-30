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Иран объявил по планах создать уникальный исследовательский спутник

Разрешающая способность аппаратуры слежения спутника составит до 1 м

ТЕГЕРАН, 30 октября. /ТАСС/. Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари объявил в среду о планах Исламской Республики Иран (ИРИ) создать уникальный спутник дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 м.

"Развитие инфраструктуры, совершенствование ракет-носителей и создание новых спутников входят в число приоритетов нашей космической программы, - цитирует его агентство Fars. - ИРИ в этом году (иранский год начался 21 марта) намерен собрать три спутника и две ракеты-носителя. Кроме того, мы планируем запустить на орбиту три наноспутника".

Наряду с Россией и США Иран входит в число девяти стран мира, производящих спутники.

По словам Барари, в Иране создан спутник "Нахид 1", который будет запущен на 250-километровую орбиту. В следующем году будут собраны два новых спутника.

В феврале 2017 года в Иране были представлены два спутника отечественного производства - "Нахид 1" и "Амир Кабир", а также ракета-носитель "Саман 1".

В 2017 году в Иране был открыт Космический центр имени имама Хомейни, способный решить все задачи национальной аэрокосмической промышленности. Он начал работу с успешного испытания ракеты-носителя "Симург". Центр способен осуществлять подготовку, запуск, слежение и управление полетом космических аппаратов на низкой околоземной орбите.

Иран является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

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