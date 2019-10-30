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На пресс-конференции в Хьюстоне представят членов предстоящей экспедиции на МКС

Экспедиция запланирована на апрель 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Члены запланированной на апрель будущего года экспедиции на Международную космическую станцию будут представлены на пресс-конференции в Хьюстоне на будущей неделе. Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

"Штаб-квартира NASA распространит сегодня пресс-релиз о предстоящей здесь, в Хьюстоне, на будущей неделе пресс-конференции членов следующей экспедиции на МКС, которая состоится в апреле будущего года", - сказал он, указав при этом, что имена членов экипажа будут названы в официальном пресс-релизе NASA.

На просьбу прокомментировать сообщение о том, что NASA обращалось с запросом к Роскосмосу о замене японского астронавта на американского в составе следующего экипажа он заявил: "Японский астронавт формально никогда не был назван в качестве члена этого экипажа. Таким образом, о какой-то замене речь не идет".

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

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