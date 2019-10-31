Роскосмос создаст приборостроительную интегрированную инфраструктуру

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Роскосмос представит на наблюдательном совете госкоропрации в ноябре программу создания приборостроительной интегрированной инфраструктуры. Об этом сообщил в четверг его гендиректор Дмитрий Рогозин, выступая на отчетной конференции Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

"Вторым образованием интегрированной структуры в области космической деятельности становится космическое приборостроение. В ноябре на наблюдательном совете Роскосмоса будут представлены планы создания такого рода структуры на базе АО "Российские космические системы", - сказал Рогозин.