Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Роскосмос создаст приборостроительную интегрированную инфраструктуру

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Роскосмос представит на наблюдательном совете госкоропрации в ноябре программу создания приборостроительной интегрированной инфраструктуры. Об этом сообщил в четверг его гендиректор Дмитрий Рогозин, выступая на отчетной конференции Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

"Вторым образованием интегрированной структуры в области космической деятельности становится космическое приборостроение. В ноябре на наблюдательном совете Роскосмоса будут представлены планы создания такого рода структуры на базе АО "Российские космические системы", - сказал Рогозин.

Реклама на ТАСС
Роскосмос до конца 2019 года планирует запустить еще 29 ракет космического назначения
По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, всего за год будет проведено более 40 пусков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС