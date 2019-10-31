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Рогозин предложил провести заседание Академии космонавтики на космодроме Восточный

Президент академии Игорь Бармин ответил, что примет приглашение, а также предложил объединить это заседание с Общественным советом Роскосмоса

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил Российскую академию космонавтики им. К. Э. Циолковского провести одно из заседаний на космодроме Восточный.

"Приглашаю членов академии принять участие в работе одного из ваших заседаний на космодроме Восточный. Я хочу вам показать этот космодром", - сказал Рогозин в четверг, выступая на отчетной конференции этой академии.

Президент Российской академии космонавтики Игорь Бармин ответил на это, что академия примет приглашение, а также предложил объединить заседание с Общественным советом Роскосмоса, который он возглавляет.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость России от расположенного в Казахстане Байконура.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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