Роскосмос изготовит два дополнительных "Союза" из-за неготовности кораблей США

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дал команду на выделение средств на создание дополнительно двух пилотируемых кораблей "Союз МС", в том числе из-за неготовности американских пилотируемых кораблей и необходимости доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию (МКС).

"Я дал вчера команду на выделение дополнительных средств Роскосмосом на создание двух кораблей ["Союз"] дополнительно. Производственные мощности нашего завода [РКК "Энергия"] - штатно четыре корабля в год, но можно сделать и по пять кораблей. Такие возможности есть, и мы ими воспользуемся. Помимо наших планов по Федеральной космической программе мы сейчас дозаказываем два новых корабля", - сказал Рогозин в четверг журналистам.

По его словам, один корабль будет построен для полета космических туристов в 2021 году, второй "Союз" необходим для обеспечения полетов международных экипажей на МКС.

Рогозин сообщил, что Роскосмос поможет американским коллегам доставить астронавтов на МКС, для чего ужмет российские экипажи.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали ТАСС, что кандидаты в космические туристы для полета на "Союзе" по заключенному ранее контракту между Роскосмосом и американской компанией Space Adventures еще не определены. Пилотируемый корабль "Союз" для этих целей будет готов во второй половине 2021 года, поэтому полет состоится не ранее конца 2021 года. Как уточнили в госкорпорации, космические туристы смогут ознакомиться с кораблем во время тренировок в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.