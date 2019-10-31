Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Роскосмос изготовит два дополнительных "Союза" из-за неготовности кораблей США

Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, один корабль будет построен для полета космических туристов в 2021 году, второй - необходим для обеспечения полетов международных экипажей на МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дал команду на выделение средств на создание дополнительно двух пилотируемых кораблей "Союз МС", в том числе из-за неготовности американских пилотируемых кораблей и необходимости доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию (МКС).

Спецпроект на тему
Как МКС стала самым дорогим рукотворным объектом в истории Рассказываем о хронологии строительства Международной космической станции

"Я дал вчера команду на выделение дополнительных средств Роскосмосом на создание двух кораблей ["Союз"] дополнительно. Производственные мощности нашего завода [РКК "Энергия"] - штатно четыре корабля в год, но можно сделать и по пять кораблей. Такие возможности есть, и мы ими воспользуемся. Помимо наших планов по Федеральной космической программе мы сейчас дозаказываем два новых корабля", - сказал Рогозин в четверг журналистам.

По его словам, один корабль будет построен для полета космических туристов в 2021 году, второй "Союз" необходим для обеспечения полетов международных экипажей на МКС.

Рогозин сообщил, что Роскосмос поможет американским коллегам доставить астронавтов на МКС, для чего ужмет российские экипажи.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали ТАСС, что кандидаты в космические туристы для полета на "Союзе" по заключенному ранее контракту между Роскосмосом и американской компанией Space Adventures еще не определены. Пилотируемый корабль "Союз" для этих целей будет готов во второй половине 2021 года, поэтому полет состоится не ранее конца 2021 года. Как уточнили в госкорпорации, космические туристы смогут ознакомиться с кораблем во время тренировок в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссия
Реклама на ТАСС
Роскосмос запустит за 2019 год 29 ракет космического назначения
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уточнил, что 29 - это общее количество всех пусков, вместе с 20 стартами, которые уже состоялись
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС