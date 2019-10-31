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Рогозин заявил, что в Роскосмосе только гендиректор может иметь непрофильное образование

По его словам, генеральный директор "является по сути политиком и организатором всей этой работы"
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает должность генерального директора единственной в госкорпорации, для которой не нужно профильное образование.

"Единственный человек, который может себе позволить отсутствие профильного образования, - генеральный директор, который является по сути политиком и организатором всей этой работы", - сказал он, выступая на отчетной конференции Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

Рогозин в 1986 году окончил международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, а в 1988 году - экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС.

Президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить Роскосмос 24 мая 2018 года. Ранее нынешний гендиректор госкорпорации занимал пост вице-премьера.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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