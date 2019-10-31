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Специалисты NASA начали разработку планов орбитальной миссии к Плутону

Прошлая миссия, New Horizons, пролетела мимо планеты и получила данные по устройству и геологии лишь 40% ее поверхности
Описание
© NASA/JHUAPL/SwRI

ТАСС, 31 октября. Руководство Национального аэрокосмического агентства США (NASA) выделило средства на разработку планов создания еще одной миссии к Плутону, которая довершит дело зонда New Horizons, пролетевшего мимо карликовой планеты в июле 2015 года. Об этом пишет Алан Стерн, руководитель и того, и другого проекта, в своем блоге на сайте журнала Astronomy.

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"Почему мы должны вернуться на Плутон? Наша прошлая миссия, New Horizons, пролетела мимо планеты и получила данные по устройству и геологии лишь 40% ее поверхности. Вдобавок этот короткий визит не дал нам возможности проследить за тем, как текут ледники Плутона, как меняются времена года и геология планеты. Все эти пробелы сможет закрыть орбитальный аппарат", - отметил Стерн.

Первое детище Стерна и его команды, зонд New Horizons, покинуло Землю в январе 2006 года. В середине июля 2015 года он успешно прибыл в систему Плутона, пролетев всего в 13 тыс. км от карликовой планеты, и получил массу фотографий ее поверхности. На этих снимках человечество впервые увидело знаменитое "сердце" Плутона, равнину Спутника, а также следы ледяных рек и вулканов.

Еще в январе 2017 года Стерн заявил, что эти открытия заставили его задуматься об отправке еще одного аппарата на Плутон, который на этот раз бы не просто пролетел мимо карликовой планеты, а изучал бы ее со стабильной орбиты. Американский планетолог и его коллеги по Юго-Западному исследовательскому институту (SwRI) не стали ждать одобрения со стороны чиновников NASA, и приступили к разработке подобных планов за свой собственный счет.

Год назад они представили первую предварительную версию этой миссии, включавшую в себя все орбитальные расчеты. Как тогда отмечал Стерн, математикам SwRI удалось разработать такую траекторию полета, которая позволила бы "наследнику New Horizons" не только детально изучить Плутон, но и его спутники, а также другие небесные тела на окраинах Солнечной системы.

Ключом к этому стало то, что они смогли приспособить притяжение Харона, крупнейшего спутника карликовой планеты, для использования в качестве своеобразного "гравитационного двигателя". Это позволило ученым радикально уменьшить количество топлива, необходимого для прибытия на орбиту Плутона и перелеты между его лунами.

Новые загадки Плутона

Эта идея, по его словам, уже привлекла внимание руководства NASA. Чиновники включили новую миссию Стерна, получившую временное имя Pluto Orbiter, в число десяти перспективных планетологических проектов, которые могут быть реализованы в ближайшие десять лет. Окончательное решение будет озвучено экспертами NASA в 2022 году.

Специалисты SwRI, как заявил Стерн, уже получили средства на разработку предварительных планов миссии, оценку ее стоимости и выработку ее научного инструментария. По текущим планам планетологов, Pluto Orbiter, чья масса составит около 2,4 тонны, будет выведен на орбиту в декабре 2028 года на борту тяжелой ракеты SLS. Он проведет в космосе около 18 лет и совершит несколько сближений с другими планетами Солнечной системы, прежде чем он достигнет Плутона.

После этого он потратит еще примерно 13 лет на торможение и выход на стабильную орбиту у карликовой планеты. Этот промежуток времени, по словам Стерна, можно будет значительно сократить, если установить на борт Pluto Orbiter ядерную энергетическую установку и более мощный ионный или плазменный двигатель.

Последующие два года зонд потратит на изучение Плутона и его спутников, с которыми он сблизится несколько десятков раз в случае с Хароном, и около шести раз - с Цербером, Стиксом и прочими небольшими представителями "свиты" карликовой планеты.

Ученые также планируют, что Pluto Orbiter пролетит несколько раз через атмосферу Плутона и получит фотографии его полюсов, а также проведет ряд уникальных замеров, которые помогут планетологам понять, действительно ли в недрах карликовой планеты скрывается гигантский океан из жидкой воды.

После того, как эти данные будут собраны, зонд может или продолжить исследования Плутона, или же он сразу покинет его систему и отправится к другим близлежащим карликовым планетам, таким как Ультима Туле, причудливый "плоский мир" из двух блинообразных дисков, изученный New Horizons в начале этого года. Их изучение поможет ученым понять, как зародилась Земля и другие планеты Солнечной системы, подытожил Стерн.

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