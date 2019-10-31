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Россия и Турция подготовят рамочное межправительственное соглашение по космосу

Как сообщили в Роскосмосе, турецкая сторона также подтвердила планы по организации обучения своих астронавтов в российском Центре подготовки космонавтов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия и Турция договорились о начале работы по подготовке рамочного межправительственного соглашения по сотрудничеству в космосе между странами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса в четверг.

"По итогам встречи была достигнута договоренность о начале работы по подготовке рамочного межправительственного соглашения по космосу между двумя странами", - говорится в сообщении по итогам встречи гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с послом Турецкой Республики Мехметом Самсаром.

Турецкая сторона также подтвердила ранее озвученные планы по организации обучения своих астронавтов в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области космоса. Стороны отметили высокий потенциал и большую значимость данной тематики во взаимоотношениях между двумя странами", - отмечается в сообщении.

Ранее Рогозин сообщал, что турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021-2023 годах.

Глава Роскосмоса предложил турецкой делегации участие в совместной космической программе в августе на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019. По словам главы Роскосмоса, полет первого турецкого космонавта мог бы стать событием, приуроченным к 100-летию основания турецкого государства в 1923 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это предложение "очень интересным и почетным".

В новость были внесены изменения (18:37 мск) - добавлены подробности.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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