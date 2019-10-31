Таиланд готов взаимодействовать с Россией в сфере космоса

"Конечно, мы готовы к сотрудничеству с Россией [в сфере космоса], но в данный момент, как нам известно, Китай и Индия открыты для обсуждения проектов полета на Луну и Марс, - отметил он. - Вот почему мы ведем обсуждение именно с ними". "Мы не знали, что Россия собирается отправиться на Луну или Марс. Если есть шанс, то мы хотели бы обсудить с РФ [подобные] проекты", - добавил Ниаммуад.

БАНГКОК, 31 октября. /ТАСС/. Таиланд открыт для сотрудничества с Россией в области космических технологий. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель директора Агентства по развитию геоинформатики и космических технологий (АРГКТ, GISTDA), которое подчиняется таиландскому министерству высшего образования, науки, исследований и инноваций, Дамронгрит Ниаммуад.

По его словам, у Таиланда есть долгосрочные планы в космической отрасли. "Мы хотим попробовать принять участие в полете на Луну или Марс, но мы только в начале пути, поэтому нам нужно переговорить с основными игроками, такими как Китай, Индия или Россия", - пояснил замдиректора АРГКТ.

В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. Согласно презентации, устроенной в мае генеральным директором ведомства Дмитрием Рогозиным, высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2030 год. В сентябре текущего года вице-премьер Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" заявил, что лунная программа, осуществлением которой займется Россия, еще не принята.

Вместе с тем собеседник агентства напомнил, что с 27 по 29 августа в Бангкоке прошло первое мероприятие Thailand Space Week 2019 (TSW-2019, Таиландская неделя космоса - 2019), которое посетили более 5,6 тысячи человек. В форуме, целью которого было ознакомление общественности с космическими технологиями, приняли участие порядка 100 спикеров и 100 экспонентов. "Таиланд впервые провел это мероприятие, но мы продолжим его в следующем году", - заверил Ниаммуад, добавив, что на форум планируют пригласить иностранные компании.

Он рассказал, что на TSW-2019 обсуждались "не только космическое пространство, ракеты и спутники, но и навигация, службы определения местоположения". "В Таиланде мы используем множество приложений, например сервисы компании Grab: Grab Food по доставке еды, а также Grab Bike для передвижения по городу. Люди не знают, что космические технологии принадлежат всем и мы используем их каждый день, именно это послание с помощью подобных мероприятий мы хотим донести до тайцев и таиландского бизнеса", - пояснил собеседник.