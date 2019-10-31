Источник: запуск метеоспутника "Электро-Л" планируется 24 декабря

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Электро-Л" № 3 перенесен и планируется на 24 декабря этого года с космодрома Байконур, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Согласно информации, опубликованной ранее на сайте НПО им. С.А. Лавочкина (предприятие - изготовитель аппарата "Электро-Л"), запуск спутника был перенесен с 2018 года на октябрь 2019 года.

"Космический аппарат "Электро-Л" номер 3 планируется запустить 24 декабря с космодрома Байконур", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спутник будет запущен с помощью ракеты-носителя "Протон-М" и разгонного блока ДМ.

В пресс-службе НПО им. С.А. Лавочкина ТАСС сообщили, что запуск спутника планируется на конец этого года, однако не уточнили конкретную дату старта. После выведения на орбиту спутник будет проходить летные испытания на геостационарной орбите в точке стояния 165,80 восточной долготы.

НПО им. С.А. Лавочкина ранее заключило контракт с госкорпорацией "Роскосмос" на производство космических аппаратов "Электро-Л" номер 4 и 5. Четвертый аппарат должен быть доставлен на космодром Байконур в ноябре 2021 года, пятый - через год после четвертого. "Электро-Л" номер 1 был отправлен в космос в начале 2011 года, сейчас он используется в ограниченном режиме. "Электро-Л" номер 2 был запущен 11 декабря 2015 года.