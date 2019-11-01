Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки

Для этого астронавты используют электропечь, способную работать в невесомости

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Новую электропечь, способную работать в условиях невесомости, испытают в ближайшем будущем американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС). Как сообщило в четверг информационное агентство Associated Press (AP), печь Zero G Oven будет доставлена на МКС на борту грузового корабля Sygnus.

Спецпроект на тему
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Она должна дополнить имеющиеся у экипажа средства разогрева пищи и позволит провести эксперимент по изготовлению свежей выпечки в космосе, что важно с учетом планов проведения долговременных полетов на Марс. По данным агентства AP, новая печь, вероятно, будет сначала использована для приготовления печенья с шоколадом, тесто для которого уже было доставлено на МКС летом нынешнего года и хранится в замороженном виде в пластиковых пакетах.

Температура в электропечи может быть доведена до 177 градусов Цельсия, что в два раза больше, чем у тех средств разогрева пищи, которые сейчас имеются на МКС. На приготовление одного печенья, по расчетам, уйдет от 15 до 20 минут, сообщила агентству AP представитель компании-разработчика Nanorack Мэри Мэрфи. После того, как печенье достанут из печи и дадут остыть на специально сконструированной решетке, по всему отсеку МКС будет распространяться запах сдобы. Три печенья, приготовленных в условиях невесомости, будут направлены на Землю для анализа.

"Когда вы находитесь в космосе, вам, наверное, захотелось бы ощутить запах готовящегося печенья", - привело агентство AP мнение одного из разработчиков печи Джорданы Фихтенбаум. - Такая печь - это как сердце для дома, она сделает жизнь на орбите более комфортной, приятной и позволит разнообразить вкусовые ощущения".

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Испания передаст РФ предназначенные для обсерватории "Спектр-УФ" приборы в 2020 году
Мадрид приступил к изготовлению образцов, рассказал заместитель директора Института астрономии РАН по научной работе Михаил Сачков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС