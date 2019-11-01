На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Новую электропечь, способную работать в условиях невесомости, испытают в ближайшем будущем американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС). Как сообщило в четверг информационное агентство Associated Press (AP), печь Zero G Oven будет доставлена на МКС на борту грузового корабля Sygnus.

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Она должна дополнить имеющиеся у экипажа средства разогрева пищи и позволит провести эксперимент по изготовлению свежей выпечки в космосе, что важно с учетом планов проведения долговременных полетов на Марс. По данным агентства AP, новая печь, вероятно, будет сначала использована для приготовления печенья с шоколадом, тесто для которого уже было доставлено на МКС летом нынешнего года и хранится в замороженном виде в пластиковых пакетах.

Температура в электропечи может быть доведена до 177 градусов Цельсия, что в два раза больше, чем у тех средств разогрева пищи, которые сейчас имеются на МКС. На приготовление одного печенья, по расчетам, уйдет от 15 до 20 минут, сообщила агентству AP представитель компании-разработчика Nanorack Мэри Мэрфи. После того, как печенье достанут из печи и дадут остыть на специально сконструированной решетке, по всему отсеку МКС будет распространяться запах сдобы. Три печенья, приготовленных в условиях невесомости, будут направлены на Землю для анализа.

"Когда вы находитесь в космосе, вам, наверное, захотелось бы ощутить запах готовящегося печенья", - привело агентство AP мнение одного из разработчиков печи Джорданы Фихтенбаум. - Такая печь - это как сердце для дома, она сделает жизнь на орбите более комфортной, приятной и позволит разнообразить вкусовые ощущения".

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.