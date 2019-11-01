Ракету "Протон-М" отправили на Байконур

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра им. М. В. Хруничева в пятницу.

"В ночь на 1 ноября 2019 года в ГКНПЦ им. М. В. Хруничева состоялась отправка железнодорожного состава с блоками ракеты-носителя "Протон-М", разгонным блоком и головным обтекателем на космодром Байконур", - говорится в сообщении.

Также в составе железнодорожного эшелона находится полноразмерный заправочный макет разгонного блока "Бриз-М". Он был изготовлен на ракетно-космическом заводе Центра Хруничева по контракту с ФГУП "ЦЭНКИ" для комплексных испытаний заправочной позиции разгонного блока "Бриз-М" в интересах ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" №3 перенесен и планируется на 24 декабря. В пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина ТАСС сообщили, что запуск спутника планируется на конец этого года, однако не уточнили конкретную дату старта.