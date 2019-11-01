Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Высоту орбиты МКС 8 ноября увеличат на 800 метров

Высота орбиты МКС составит 416,6 км

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) 8 ноября проведут коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), в результате чего ее средняя высота будет увеличена на 800 метров. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится ЦУП).

"Коррекция орбиты МКС запланирована на 8 ноября, маневр будет проведен с помощью двигателей служебного модуля "Звезда". Включение двигательной установки намечено на 01:40 мск, продолжительность работы двигательной установки составит 405,6 секунды (около семи минут)", - сказали в Институте.

По данным ЦНИИмаш, в результате маневра средняя высота орбиты МКС увеличится на 800 метров и составит 416,6 км.

"Целью коррекции является формирование баллистических условий для полета российских транспортных кораблей - сведение с орбиты грузового корабля "Прогресс МС-12" и стыковка с российским сегментом МКС грузового корабля "Прогресс МС-13", - уточнили в пресс-службе.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что российский грузовой корабль "Прогресс МС-12", находящийся в составе МКС с 31 июля этого года, будет отстыкован от станции 29 ноября и в этот же день затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Запуск следующего грузового корабля - "Прогресс МС-13" - перенесен с 6 на 1 декабря, сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Роскосмоса. Он будет запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур.

Предыдущий маневр по коррекции орбиты МКС был проведен с помощью двигателей служебного модуля "Звезда" 14 сентября, тогда средняя высота станции увеличилась на 1,05 км. Операция была проведена для формирования баллистических условий для посадки пилотируемого корабля "Союз МС-12", которая состоялась 3 октября.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Млечном Пути открыли первую сверхлегкую черную дыру
Она располагается в 1,6 миллиардах километров от Земли, в созвездии Рака
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС