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Начало выполнения основной научной программы "Спектра-РГ" перенесено на декабрь

Как сообщили в РАН, режим испытаний научной аппаратуры продлен

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Режим испытаний научной аппаратуры космической обсерватории "Спектр-РГ" продлен, начало выполнения основной программы отложено до декабря. Об этом сообщил в субботу ТАСС завотделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований (ИКИ) РАН Михаил Павлинский.

Ранее Роскосмос сообщил, что выполнение основной научной программы "Спектра-РГ" в режиме обзора небесной сферы начнется 3 ноября.

"Выполнение основной научной программы перенесено на декабрь", - сказал Павлинский.

По его словам, сейчас проводится калибровочная и ранняя научная фаза, которая "просто продлена". Ученый пояснил, что телескопы работают отлично, они продолжат определять "интересные мишени" до начала обзора неба.

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