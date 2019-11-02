Запуск спутников "Гонец" в 2021 году осуществят с помощью ракеты "Союз-2.1"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Запуск трех спутников "Гонец" в 2021 году будет осуществлен с помощью ракеты "Союз-2.1", а не носителя "Ангара". Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Запуск космических аппаратов "Гонец", запланированный на 2021 год, будет произведен на ракете-носителе "Союз 2.1". Ранее запуск данных космических аппаратов планировался на ракете-носителе типа "Ангара", - сказали в пресс-службе.

В госкорпорации отметили, что ракеты "Союз 2.1" полностью адаптировны под спутники "Гонец".