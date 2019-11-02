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Ракета тяжелого класса "Ангара" заменит носители "Протон" в 2024 году

В Роскосмосе заявили, что серийное производство "Ангары" начнется в 2023 году

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские ракеты тяжелого класса "Ангара" заменят носители "Протон" в 2024 году. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

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"В 2024 году тяжелая "Ангара" должна полностью заменить "Протоны". В этой связи генеральный директор Роскосмоса [Дмитрий Рогозин] планирует посетить 5 ноября с инспекционной поездкой космодром Восточный, где в рамках второй очереди развернуто строительство стартового комплекса ракет "Ангара", а 6-7 ноября состоится его рабочая поездка в Омск для инспекции хода подготовки производства ракет "Ангара", - сказали в госкорпорации.

При этом в госкорпорации добавили, что летные испытания ракет-носителей "Ангара" продолжатся, их серийное производство начнется в 2023 году.

"В соответствии с производственными планами госкорпорации "Роскосмос", на ПО "Полет" (Омск) разворачивается и в 2023 году будет запущено серийное производство ракет-носителей семейства "Ангара". В настоящее время готовится возобновление летных испытаний этой перспективной ракеты", - сказали в пресс-службе.

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Россия
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