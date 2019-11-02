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Boeing и NASA проведут испытания системы спасения экипажа корабля CST-100 Starliner

Во время испытаний будут запущены четыре двигателя системы спасения, а также двигатели системы ориентации

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и корпорация Boeing проведут 4 ноября в штате Нью-Мексико испытания системы спасения экипажа перспективного космического корабля CST-100 Starliner. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба NASA.

В ходе испытания будет проведена комплексная проверка всех систем, призванных обеспечить спасение членов экипажа и отвод пилотируемого отсека в сторону от пусковой установки в случае возникновения нештатной ситуации при старте ракеты-носителя. Как пояснили в пресс-службе NASA, во время испытаний будут запущены четыре двигателя системы спасения, а также двигатели системы ориентации. Они обеспечат отвод капсулы от пускового комплекса на 1600 метров. При ее спуске будет задействована парашютная система.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на Международную космическую станцию (МКС) российскими кораблями "Союз". В настоящее время корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. На орбиту Starliner будет выводить американская ракета-носитель Atlas V.

Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon, модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией Space X предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками. В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства Space X.

Начало пилотируемых полетов американских космических кораблей неоднократно переносилось на более поздний срок. Задержка на данный момент составляет уже несколько лет.

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США
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